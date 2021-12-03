Про це у Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов.



"Захист докладно вказав на суттєві порушення закону, допущені судом першої інстанції, у зв’язку з чим оскаржувані постанови мали бути скасовані. Наріман нагадав суду про політичні мотиви його кримінального переслідування. Головний суддя Караваєв К. М., пробувши в нарадчій кімнаті близько 5 хвилин, вирішив залишити все в силі. Так, Наріман залишиться під вартою щонайменше до 23 січня", - написав він.



Адвокат Нарімана Джеляла додав, що активісту не надходять листи, хоча йому їх надсилають і з материкової України, і з-за кордону.



За словами Полозова, захист оскаржуватиме рішення в касаційній інстанції, зокрема, у Європейському суді з прав людини.



Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових. Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Нарімана Джеляла та братів Ахтемових незаконно утримують у СІЗО окупованого Сімферополя.

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