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У Криму та по всій РФ проводять "тренувальне голосування" за президента

15 листопада, 2023 середа
20:28
Війна з Росією Путін

У Криму та по всій РФ проводять "тренувальне голосування" за президента РФ, яке триватиме з 15 до 17 листопада

Про це заявив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляють "Крим. Реалії".

"У цьому зв'язку з метою тестування системи щодо максимального завантаження проводиться тренування з дистанційного електронного голосування (ДЕГ). На місто Сімферополь заплановано кількість учасників – 10 300 осіб, 18+", – йдеться у повідомленні.

Як стверджує Барієв, це робиться для того, щоб перевірити систему дистанційного голосування, зібрати персональні дані для проведення фальсифікацій та заздалегідь підготувати населення.

Як пише "Агентство. Новини", тестове електронне голосування стартувало в усіх регіонах Росії, крім Москви. Воно триватиме з 15 по 17 листопада. До нього залучили в основному бюджетників.

Експерти з електоральних процесів стверджують, що така масштабна тестова перевірка голосування може бути потрібна саме для президентських виборів. Важлива перевага системи ДЕГ для влади полягає в тому, що її неможливо контролювати незалежним спостерігачам та виборчкомам. Ще одна особливість такого голосування - у сильному тиску на виборця: багато хто побоюватиметься, що їхні начальники перевірять, як саме вони проголосували, каже експерт.

  • Як повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Путін вирішив брати участь у президентських виборах у 2024 році, його радники вже готуються до передвиборчої кампанії.
  • Як повідомляє  ISW, Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу.
  • 14 грудня Путін проведе пряму лінію та пресконференцію одночасно. Не виключено, що про своє висунення на пост президента РФ він повідомить тоді ж. Вибори призначено на 17 березня.
  • 14 листопада росЗМІ повідомили, що у Кремлі визначились, хто очолить штаб Путіна – це буде голова Управління внутрішньої політики Кремля Андрій Ярін.

Крим
вибори президента
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