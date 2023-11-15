У Криму та по всій РФ проводять "тренувальне голосування" за президента

Про це заявив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, повідомляють "Крим. Реалії".

"У цьому зв'язку з метою тестування системи щодо максимального завантаження проводиться тренування з дистанційного електронного голосування (ДЕГ). На місто Сімферополь заплановано кількість учасників – 10 300 осіб, 18+", – йдеться у повідомленні.

Як стверджує Барієв, це робиться для того, щоб перевірити систему дистанційного голосування, зібрати персональні дані для проведення фальсифікацій та заздалегідь підготувати населення.

Як пише "Агентство. Новини", тестове електронне голосування стартувало в усіх регіонах Росії, крім Москви. Воно триватиме з 15 по 17 листопада. До нього залучили в основному бюджетників.

Експерти з електоральних процесів стверджують, що така масштабна тестова перевірка голосування може бути потрібна саме для президентських виборів. Важлива перевага системи ДЕГ для влади полягає в тому, що її неможливо контролювати незалежним спостерігачам та виборчкомам. Ще одна особливість такого голосування - у сильному тиску на виборця: багато хто побоюватиметься, що їхні начальники перевірять, як саме вони проголосували, каже експерт.