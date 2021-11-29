У Кривому Розі 64-річний чоловік вистрибнув з вікна COVID-лікарні
Уранці 29 листопада пацієнт із коронавірусом скоїв самогубство на території одніє з лікарень Кривого Рогу
Про це повідомили Свої. Кривий Ріг.
У Криворізькій міській лікарні №16 64-річний чоловік, хворий на коронавірус, вистрибнув із 8 поверху. Унаслідок падіння він отримав травми, несумісні з життям, і лікарі не могли його врятувати.
Працівники медзакладу розповіли, що чоловік був госпіталізований із коронавірусом, однак мав і супутнє захворювання - енцефалопатія на тлі генералізованого атеросклерозу, яке призводить до порушень поведінки.
- Нагадаємо, 22 листопада на Волині 78-річний чоловік вистрибнув з вікна COVID-лікарні.
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