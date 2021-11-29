У Кривому Розі 64-річний чоловік вистрибнув з вікна COVID-лікарні

Про це повідомили Свої. Кривий Ріг.



У Криворізькій міській лікарні №16 64-річний чоловік, хворий на коронавірус, вистрибнув із 8 поверху. Унаслідок падіння він отримав травми, несумісні з життям, і лікарі не могли його врятувати.



Працівники медзакладу розповіли, що чоловік був госпіталізований із коронавірусом, однак мав і супутнє захворювання - енцефалопатія на тлі генералізованого атеросклерозу, яке призводить до порушень поведінки.

Нагадаємо, 22 листопада на Волині 78-річний чоловік вистрибнув з вікна COVID-лікарні.

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