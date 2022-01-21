У Кривому Розі на Дніпропетровщині стався землетрус

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.



Землетрус був зареєстрований о 06:17:15 за київським часом. Його епіцентр знаходився в районі Кривого Рогу, на глибині 5 км.



Землетрус належить до відчутних. Явище відчувають небагато людей, які перебувають у приміщенні, просто неба - лише за сприятливих умов.



У Дніпропетровській області найпотужніші землетруси фіксували 29 липня 2017 року та 23 червня 2013 року. Їхні магнітуди становили 4,1 та 4,5 відповідно.

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