У Кривому Розі на Дніпропетровщині стався землетрус
21 січня у Кривому Розі зареєстрували землетрус магнітудою 3,3
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Землетрус був зареєстрований о 06:17:15 за київським часом. Його епіцентр знаходився в районі Кривого Рогу, на глибині 5 км.
Землетрус належить до відчутних. Явище відчувають небагато людей, які перебувають у приміщенні, просто неба - лише за сприятливих умов.
У Дніпропетровській області найпотужніші землетруси фіксували 29 липня 2017 року та 23 червня 2013 року. Їхні магнітуди становили 4,1 та 4,5 відповідно.
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