У Кривому Розі ППО збила російську ціль
У суботу, 2 вересня 203 року, на території Кривого Рогу пролунали сильні звуки вибухів. Пізніше стало відомо про успішну роботу української системи протиповітряної оброни
Інформацію підтвердили керівники міської та районної військових адміністрацій.
"Дякую нашим ППО. Все в нашому районі добре", - повідомив в 11:33 начальник ВА Криворізького району Дніпропетровської області Євген Ситниченко.
"Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена", - заявив о 12:02 начальник ВА міста Кривий Ріг Олександр Вілкул.
Також Вілкул нагадав містянам, що про роботу ППО можна писати "лише після відбою повітряної тривоги".
У Кривому Розі та прилеглій до нього територіальній громаді повітряна тривога тривала з 11:16 до 11:47.
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