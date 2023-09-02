У Кривому Розі ППО збила російську ціль

Інформацію підтвердили керівники міської та районної військових адміністрацій.

"Дякую нашим ППО. Все в нашому районі добре", - повідомив в 11:33 начальник ВА Криворізького району Дніпропетровської області Євген Ситниченко.

"Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена", - заявив о 12:02 начальник ВА міста Кривий Ріг Олександр Вілкул.

Також Вілкул нагадав містянам, що про роботу ППО можна писати "лише після відбою повітряної тривоги".

У Кривому Розі та прилеглій до нього територіальній громаді повітряна тривога тривала з 11:16 до 11:47.