У Кривому Розі прогриміли вибухи: у ПС заявили про можливу роботу ППО

Про вибухи в районі 1:45 повідомили місцеві.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині та у Кривому Рози оголосили о 1:43.

У Повітряних Силах ЗСУ заявили про можливу роботу ППО по ворожих БПЛА.