У Кривому Розі прогриміли вибухи: у ПС заявили про можливу роботу ППО
У ніч з 17 на 18 червня російські терористи продовжують обстрілювати Україну
Про вибухи в районі 1:45 повідомили місцеві.
Повітряну тривогу на Дніпропетровщині та у Кривому Рози оголосили о 1:43.
У Повітряних Силах ЗСУ заявили про можливу роботу ППО по ворожих БПЛА.
- Ввечері суботи, 17 червня, жителі Херсона неодноразово чули вибухи.
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