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У Кривому Розі п'яний прокурор з Одеси зім'яв зупинку своїм "Лексусом", - ЗМІ

19 грудня, 2021 неділя
10:00
Кримінал

Пізно увечері 17 грудня на вулиці Купріна у Кривому Розі автомобіль Lexus в'їхав у зупинку громадського транспорту "Авіаколедж". На момент аварії людей там не було

За кермом легковика був військовий прокурор із Одеси Вадим Лапоха, передає одеська інформаційна агенція Українська служба інформації.

Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння та відмовлявся виходити з авто, наводить подробиці криворізький портал Свої.







Пізніше з'явилася інформація, що чоловіка госпіталізували з попереднім діагнозом "гостра алкогольна інтоксикація".

Проте після того, як до лікарні прибув криворізький військовий прокурор, Лапоха покинув медзаклад, не пройшовши обстеження на вміст алкоголю у крові.

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Журналісти деякий час переслідували таксі, на якому прокурор виїхав із лікарні, та спробували поспілкуватися з одеситом на АЗС. Проте Лапоха не схотів відповідати на запитання представників медіа.





Офіційних коментарів щодо події поки що немає.

Згідно з податковою декларацією, Lexus lx 570, 2011 року випуску, Вадим Лапоха купив у серпні 2021 року за 904,2 тис. грн.


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Одеса
ДТП
Кривий Ріг
військова прокуратура
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