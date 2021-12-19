У Кривому Розі п'яний прокурор з Одеси зім'яв зупинку своїм "Лексусом", - ЗМІ

За кермом легковика був військовий прокурор із Одеси Вадим Лапоха, передає одеська інформаційна агенція Українська служба інформації.



Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння та відмовлявся виходити з авто, наводить подробиці криворізький портал Свої.















Пізніше з'явилася інформація, що чоловіка госпіталізували з попереднім діагнозом "гостра алкогольна інтоксикація".



Проте після того, як до лікарні прибув криворізький військовий прокурор, Лапоха покинув медзаклад, не пройшовши обстеження на вміст алкоголю у крові.



Читайте також: П'яне ДТП з потерпілими дітьми. Скандальний нардеп Трухін сидів у Трускавці поряд із Зеленським. Фотофакт



Журналісти деякий час переслідували таксі, на якому прокурор виїхав із лікарні, та спробували поспілкуватися з одеситом на АЗС. Проте Лапоха не схотів відповідати на запитання представників медіа.











Офіційних коментарів щодо події поки що немає.



Згідно з податковою декларацією, Lexus lx 570, 2011 року випуску, Вадим Лапоха купив у серпні 2021 року за 904,2 тис. грн.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb