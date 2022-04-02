У Кривому Розі снаряд від російського "Смерчу" забрав життя батька й сина. Вони його принесли додому
Після ранкового влучення російських ракет в межі міста Кривого Рогу до рук двох місцевих жителів потрапив касетний боєприпас від ракети російської реактивної системи залпового вогню "Смерч". Обоє загинули
Про це розповів очільник міста Олександр Вілкул, передає Еспресо.TV.
"У нас сьогодні у Криворізькому районі загинули батько та син - підірвалися на боєприпасі, який розкидають касетні ракети орків", - зазначив мер Кривого Рогу.
"Вони їх знайшли та принесли додому. Цивільні люди", - додав Вілкул.
За його словами, він вже кілька днів по місцевих телеканалах, радіостанціях, в ефірі центральних телеканалів, у соцмережах закликає, що "не можна підходити до сріблястих циліндриків завдовжки 5 см і діаметром приблизно 2 см".
"Ми всюди публікуємо їхні фотографії. Подивіться їх... Прошу почути - це ваша безпека!", - звернувся до містян Олеександр Вілкул.
Нагадаємо, у ніч з 1 на 2 квітня 2022 року росіяни вперше з початку вторгнення до України обстріляли ракетами цивільні об'єкти на території Кривого Рогу.
"Окрім заправки на в'їзді в Інгулець, були влучення до житлових будинків приватного сектору на Інгулці. А також у периметр одного навчального закладу.
Били не з "Градів" (після визволення нашими воїнами десятка сіл Херсонської області їхні "Гради" вже до міста не дістають), а зі "Смерчів", які мають значно більшу дальність. Били забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, які накривають одразу велику площу," - пояснив Вілкул.
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