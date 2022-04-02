У Кривому Розі снаряд від російського "Смерчу" забрав життя батька й сина. Вони його принесли додому

Про це розповів очільник міста Олександр Вілкул, передає Еспресо.TV.



"У нас сьогодні у Криворізькому районі загинули батько та син - підірвалися на боєприпасі, який розкидають касетні ракети орків", - зазначив мер Кривого Рогу.



"Вони їх знайшли та принесли додому. Цивільні люди", - додав Вілкул.



За його словами, він вже кілька днів по місцевих телеканалах, радіостанціях, в ефірі центральних телеканалів, у соцмережах закликає, що "не можна підходити до сріблястих циліндриків завдовжки 5 см і діаметром приблизно 2 см".



"Ми всюди публікуємо їхні фотографії. Подивіться їх... Прошу почути - це ваша безпека!", - звернувся до містян Олеександр Вілкул.



Нагадаємо, у ніч з 1 на 2 квітня 2022 року росіяни вперше з початку вторгнення до України обстріляли ракетами цивільні об'єкти на території Кривого Рогу.



"Окрім заправки на в'їзді в Інгулець, були влучення до житлових будинків приватного сектору на Інгулці. А також у периметр одного навчального закладу.



Били не з "Градів" (після визволення нашими воїнами десятка сіл Херсонської області їхні "Гради" вже до міста не дістають), а зі "Смерчів", які мають значно більшу дальність. Били забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, які накривають одразу велику площу," - пояснив Вілкул.





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