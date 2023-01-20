Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог продовжував проводити удари по прикордонних населених пунктах області", - пише очільник області.

Повідомляється, що рашисти обстрілювали з мінометів, артилерії та РСЗВ Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп'янськ.

Унаслідок російської атаки в Куп'янську та Дворічній пошкоджено п'ять домівок, господарські споруди, авто. Також рашисти з ЗРК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.

У дві дев'ятиповерхівки окупанти поцілили у Вовчанську Чугуївського району. Унаслідок цього в будинку вибиті вікна і пошкоджений дах. Крім того, уражені 10 приватних будинків, гаражі, господарські споруди.

У Тимофіївці Богодухівського району зафіксували близько 20 ворожих ударів з артилерії. Пошкоджені чотири домівки.