У Куп'янському районі Харківщини армія РФ обстріляла ракетами С-300 школу-інтернат
19 січня російська армія гатила ракетами С-300 по школі-інтернату в Куп'янському районі Харківської області. Також в регіоні є пошкодження приватних будинків, багатоповерхівок та авто
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог продовжував проводити удари по прикордонних населених пунктах області", - пише очільник області.
Повідомляється, що рашисти обстрілювали з мінометів, артилерії та РСЗВ Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп'янськ.
Унаслідок російської атаки в Куп'янську та Дворічній пошкоджено п'ять домівок, господарські споруди, авто. Також рашисти з ЗРК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.
У дві дев'ятиповерхівки окупанти поцілили у Вовчанську Чугуївського району. Унаслідок цього в будинку вибиті вікна і пошкоджений дах. Крім того, уражені 10 приватних будинків, гаражі, господарські споруди.
У Тимофіївці Богодухівського району зафіксували близько 20 ворожих ударів з артилерії. Пошкоджені чотири домівки.
- Російські загарбники вранці 16 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого поранення дістали двоє людей.
- Минулої доби 17 січня російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області вздовж усієї лінії зіткнення. Пошкоджено лікарню, дістав поранення фельдшер.
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