Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, унаслідок ранкового обстрілу Куп‘янська поранення отримали двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в середньому стані. Жінці допомогу надали на місці. Також пошкоджено приватне домоволодіння і багатоквартирний будинок.

За словами Синєгубова, протягом минулої доби окупанти також піддавали обстрілам з артилерії, мінометів і танків інші райони області.

"У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди", - написав голова ОВА.

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 116 080 військових, 3118 танків і 6204 бойових бронемашини.

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