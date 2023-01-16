Росіяни обстріляли Куп'янськ на Харківщині: пошкоджено багатоквартирний будинок, є поранені
Російські загарбники вранці 16 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого поранення дістали двоє людей
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, унаслідок ранкового обстрілу Куп‘янська поранення отримали двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в середньому стані. Жінці допомогу надали на місці. Також пошкоджено приватне домоволодіння і багатоквартирний будинок.
За словами Синєгубова, протягом минулої доби окупанти також піддавали обстрілам з артилерії, мінометів і танків інші райони області.
"У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди", - написав голова ОВА.
- За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 116 080 військових, 3118 танків і 6204 бойових бронемашини.
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