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Війна з Росією: хроніка
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Росія втратила за добу в Україні 790 солдатів, 21 бронемашину й систему ППО

16 січня, 2023 понедiлок
08:33
війна з Росією Втрати РФ

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 116 080 військових, 3118 танків і 6204 бойових бронемашини

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 3118 (+12) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од.
  • артилерійських систем – 2099 (+5) од.
  • РСЗВ – 438 (+1) од.
  • засоби ППО ‒ 220 (+1) од.
  • літаків – 286 (+0) од.
  • гелікоптерів – 276 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0)
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од.
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+3)

Раніше голова Міноборони Олексій Резніков стверджував, що Україна за день війни втрачає вдесятеро менше військових, аніж країна-агресорка Росія.

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Військові новини
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