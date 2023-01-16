Росія втратила за добу в Україні 790 солдатів, 21 бронемашину й систему ППО
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 116 080 військових, 3118 танків і 6204 бойових бронемашини
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3118 (+12) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од.
- артилерійських систем – 2099 (+5) од.
- РСЗВ – 438 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 220 (+1) од.
- літаків – 286 (+0) од.
- гелікоптерів – 276 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0)
- крилаті ракети ‒ 749 (+0)
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од.
- спеціальна техніка ‒ 190 (+3)
Раніше голова Міноборони Олексій Резніков стверджував, що Україна за день війни втрачає вдесятеро менше військових, аніж країна-агресорка Росія.
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