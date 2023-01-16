Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано

танків ‒ 3118 (+12) од.

бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од.

артилерійських систем – 2099 (+5) од.

РСЗВ – 438 (+1) од.

засоби ППО ‒ 220 (+1) од.

літаків – 286 (+0) од.

гелікоптерів – 276 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0)

крилаті ракети ‒ 749 (+0)

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од.

спеціальна техніка ‒ 190 (+3)

Раніше голова Міноборони Олексій Резніков стверджував, що Україна за день війни втрачає вдесятеро менше військових, аніж країна-агресорка Росія.

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