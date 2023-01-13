Резніков назвав щоденні втрати військових України і РФ у війні

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Резніков розповів журналісту, що бої за Соледар Донецької області спричинили масові руйнування та значні втрати з обох сторін, але втрати ЗСУ все одно менші.

Міністр заявив, що "приблизно 500 або 600" російських бійців щодня гинуть по всій країні, тоді як Україна втрачає десяту частину з них. При цьому, за його словами, бойові дії активізуються навесні, і на фронті буде ще гарячіше.

"Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін", – сказав Резніков.

"Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту", - додав він.

За даними Генштабу, за добу 12 січня ЗСУ ліквідували 740 росіян, літак і 4 танки.

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