Резніков назвав щоденні втрати військових України і РФ у війні
Голова Міноборони Олексій Резніков стверджує, що Україна за день війни втрачає вдесятеро менше військових, аніж країна-агресорка Росія
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
Резніков розповів журналісту, що бої за Соледар Донецької області спричинили масові руйнування та значні втрати з обох сторін, але втрати ЗСУ все одно менші.
Міністр заявив, що "приблизно 500 або 600" російських бійців щодня гинуть по всій країні, тоді як Україна втрачає десяту частину з них. При цьому, за його словами, бойові дії активізуються навесні, і на фронті буде ще гарячіше.
"Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін", – сказав Резніков.
"Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту", - додав він.
- За даними Генштабу, за добу 12 січня ЗСУ ліквідували 740 росіян, літак і 4 танки.
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