У "Кварталі 95" заявили, що не порушували авторські права на пісню "Соколята"

Про це йдеться у відповіді "Кварталу 95", отриманій hromadske на журналістський запит.

Представники студії "Квартал 95" заявили, що створили пародію на пісню В'ячеслава Хурсенка "Соколята" згідно з вимогами чинного законодавства. Вони заперечили слова доньки артиста Марії Хурсенко про порушення авторських прав.

Так, у відповіді послалися на абзац 9 п. 2 ст. 21 закону України "Про авторське право та суміжні права", який дозволяє використання музичних та інших творів без отримання будь-якого дозволу від правовласників оригіналу, якщо ідеться про створення твору в жанрі пародії.

"При створенні музичної пародії на пісню "Соколята" ТОВ "Квартал 95" не повинно було отримувати жодних дозволів від правовласників цього музичного твору. Пародію на зазначений твір було створено та використано відповідно до вимог чинного законодавства", — йдеться у відповіді.

Також студія стверджує, що "є сумлінним користувачем авторських та суміжних прав", а "будь-яке використання обʼєктів авторського та суміжного права здійснюється компанією відповідно до чинного законодавства та з виплатою справедливої винагороди, передбаченої законодавством".

Раніше донька В'ячеслава Хурсенка Марія заявила про порушення авторських прав студією "Квартал 95". Вона повідомила, що у новорічному концерті "Вечірнього кварталу" без дозволу використали твір її батька "Соколята" для номера "Пісня від дружини пса Патрона". Таку пародію вона назвала спотворенням пісні.

Під час концерту співачка Laliko як дружина пса Патрона співала про те, як змінилось її життя через популярність "чоловіка". Пародія містила такі слова: "Мені щоночі сниться сон, як був Патрон звичайним псом. Хвости собакам нюхав, за птахами біг. Коли натхнення відчував, сусіду ногу ґвалтував і на газоні купку залишити міг".



