У Латвії остаточно заборонили "георгіївську" стрічку

Про це повідомляє Delfi.



Уряд ухвалив поправки до законів "Про безпеку публічних, розважальних та святкових заходів" та "Про збори, ходи та пікети", у яких забороняється публічне використання георгіївської стрічки.



Рішення підтримало 46 парламентарів, однак проти проголосували 30.



Згадані вище закони також забороняють використання прапорів, військової форми і символіки СРСР та нацистської Німеччини під час масових заходів.



Однак ці символи, у тому числі й георгіївську стрічку, можна використовувати в освітніх, наукових і художніх цілях.



Депутат Європарламенту Рітварс Янсонс наголосив на тому, що символ георгіївської стрічки бере свій початок з ХVІІІ століття в Російській імперії, та означає для Латвії підкорення та русифікацію.



Депутат Яніс Домбрава додав, що стрічка є символом сучасного імперіалізму, який вбив тисячі людей в Україні.



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