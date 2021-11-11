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Головна війна з Росією У Латвії остаточно заборонили "георгіївську" стрічку

У Латвії остаточно заборонили "георгіївську" стрічку

11 листопада, 2021 четвер
18:07
війна з Росією георгіївська стрічка

У четвер, 11 листопада, Сейм Латвії остаточно заборонив публічне використання "георгіївської" стрічки

Про це повідомляє Delfi.

Уряд ухвалив поправки до законів "Про безпеку публічних, розважальних та святкових заходів" та "Про збори, ходи та пікети", у яких забороняється публічне використання георгіївської стрічки.

Рішення підтримало 46 парламентарів, однак проти проголосували 30.

Згадані вище закони також забороняють використання прапорів, військової форми і символіки СРСР та нацистської Німеччини під час масових заходів. 

Однак ці символи, у тому числі й георгіївську стрічку, можна використовувати в освітніх, наукових і художніх цілях. 

Депутат Європарламенту Рітварс Янсонс наголосив на тому, що символ георгіївської стрічки бере свій початок з ХVІІІ століття в Російській імперії, та означає для Латвії підкорення та русифікацію.

Депутат Яніс Домбрава додав, що стрічка є символом сучасного імперіалізму, який вбив тисячі людей в Україні.

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Латвія
радянська символіка
Георгівська стрічка
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