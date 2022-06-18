Про це інформує TVNET.

У морозиві використали поєднання жовтого та синього кольорів, відповідно до смаків – бузина, волошки та ніжний шафран. Смаколик назвали "Слава Україні" – гасло суверенітету та протистояння.

"Це морозиво – данина мужності та волелюбності українського народу, але що ще важливіше – це нагадування всім у Латвії про те, що в Україні, як і раніше, йде страшна війна, тому ми повинні продовжувати допомагати її народу. Тим більше після того, як перша хвиля підтримки схлинула.

Розробка морозива, присвяченого Україні, стала емоційно важливою подією для нашої команди. Це дозволило всім учасникам процесу розробки відчути свою причетність та підтримати українців через те, що ми вміємо найкраще – розробляти та виробляти смачні та якісні продукти", – повідомила генеральний директор Food Unionу Латвії Ірена Холодна.

Сьогодні, 18 червня, морозиво вперше представили на святі синьо-жовтого морозива. Льоди безоплатно роздаватиметься українцям у Ризькому центрі підтримки жителів України, у громадському центрі Common Ground та літніх точках продажу морозива Ekselence в Ризі та Юрмалі.

Морозиво "Слава Україні" можна буде придбати і в інтернет-магазині Food Union.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb