Про це повідомляють російські ЗМІ.

У ЛДПР вважають слово президент іноземним та наполягають його замінити, поки воно не вкоренилося остаточно.

"Назва посади глави держави завжди нас бентежила. Термін "президент" у значенні глави виконавчої влади вперше використовувався лише наприкінці XVIII століття у США і набагато пізніше розповзся у світі. У нашій країні це за історичними мірками взагалі нове слово, і поки воно не вкоренилося остаточно, можна його спокійно замінити. Наприклад, на словосполучення "глава держави" або словом "правитель". І те, й інше зрозуміліше російському вуху", - заявили у ЛДПР.

Посада президента була введена в Росії 24 квітня 1991 на підставі результатів референдуму, проведеного 17 березня 1991 року. Конституція Російської Федерації, ухвалена 12 грудня 1993 року, закріпила цю назву для глави держави.

Багаторічним лідером ЛДПР був українофоб Володимир Жириновський, який помер 6 квітня 2022 року.

6 липня у держдумі ухвалили закон, за яким у РФ реанімують піонерію та комсомол.

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