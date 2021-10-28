У лікарні на Одещині зламалася киснева станція

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“В нас встановлено чотири кріоциліндри, кожний по пів тони. В цілому вистачає двох циліндрів на добу-півтори. Кріоциліндри використовуємо для важких пацієнтів, решту потреб перекриваємо концентраторами, забрали їх у сімейних лікарів», – повідомив анестезіолог лікарні Іван Черненко. Також у лікарні є кисневі балони.

Реанімаційне відділення на 25 ліжок потребує до двох тон кисню на добу, основне «ковідне» на 45 ліжок – також близько двох тон. Станція зламалася три дні тому. Лікар зазначив, що наскільки йому відомо, зламався блок керування станцією.

Генеральний директор лікарні Дмитро Кущенко пояснив, що налагодити кисневу станцію мають протягом тижня.

«Станція розрахована на 15 кубічних метрів. Вона працювала в підсиленому режимі місяць і, напевно, через навантаження припинила працювати. Спеціалісти два дні проводили діагностику кисневої станції. Вони кажуть, що проблема в програмному забезпеченні, її потрібно перепрограмувати. Обіцяють вирішити цю проблему протягом тижня», – повідомив генеральний директор.

Лікарня почала приймати ковідних хворих 5 жовтня і з того часу навантаження на станцію значно зросло. До нової хвилі COVID-19 станція забезпечувала реанімацію, пологове та інші відділення. Вона здатна видавати 150 літрів кисню на хвилину, отже, за годину наповнює два кисневі балони, кожен по 6,3 тисячі літрів. Станцію встановили на початку року, а запустили наприкінці весни-на початку літа.