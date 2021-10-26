Ляшко: Україна почала закуповувати медичний кисень у Польщі

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "УП".

"Так (Україна вже почала закуповувати кисень в Польщі - ред.), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився - ред.) на заході України, то зв’язалися з Польщею - це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей", - зауважив він.

Ляшко зазначив, що цим питанням займалося Мінінфраструктури, яке, як зазначив міністр, впоралося досить швидко - за один день та видало всі необхідні дозволи.

"Дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях", - сказав він.

Міністр наголосив, що відносно ціни, за якою було закуплено кисень у Польщі, українські лікарні взагалі "не відчули, звідки в них цей кисень".

"Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби", - додав Ляшко.





Нагадаємо, в Україні два заводи з виробництва медичного кисню для лікарень з COVID-хворими призупинили роботу.

Як повідомили у Херсонській ОДА, в області, яка перебуває в "червоній" зоні карантину, медичного кисню в лікарнях вистачить на три доби.

У лікарнях Чернігова, які приймають хворих на коронавірус, заявили про критичну ситуацію з киснем.

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