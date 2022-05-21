У лікарні Сєвєродонецька залишилися три лікарі та 5 медсестер

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на слова керівника лікарні Романа Водяника.

За словами Водяника, обстріли окупантів практично зруйнували лікарню, поруч з будівлею залишись вибухонебезпечні предмети.

"У нашому медичному закладі залишилися працювати усього три лікаря. Ще їм допомагають п’ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів. Багатопрофільна лікарня практично знищена росіянами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів. Надаємо допомогу за можливостями медзакладу. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора – 12 важкопоранених. Медикаментами та продуктами харчування ми забезпечені приблизно на десять днів", - сказав керівник комунального некомерційного підприємства "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Роман Водяник.

На тимчасово окупованих територіях розташовані 235 медичних закладів. В окупації перебувають понад 200 бригад екстреної медичної допомоги, більшість з яких – у Херсонській області.

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