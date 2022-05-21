Росіяни тимчасово окупували 235 медичних закладів, - Ляшко

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду повідомив, що кожного дня окупанти все більше тиснуть на керівництво лікарень. У Міністерстві надали рекомендації щодо роботи в умовах окупації та розробляються додаткові вказівки спільно з СБУ.

Найбільшою проблемою є забезпечення окупованих регіонів ліками та медичними виробами. Ляшко сказав, що окупанти блокують доставку ліків і використовують складнощі, як один із способів примусу до взаємодії з ними.

За словами очільника МОЗ, наразі продовжують виплати для медичних закладів на тимчасово окупованих територіях, де є зв’язок із керівництвом. Віктор Ляшко повідомив, що за період з лютого по травень медзаклади у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях отримали понад 5,2 мільярда гривень. Ще 50 мільйонів гривень перерахували медзакладам, які фінансуються за субвенцією.

“Левова частка медзакладів на окупованих територіях, з якими ми маємо зв'язок, вже забезпечила виплату заробітної плати медикам. Лише про 18 закладів у нас відсутні дані щодо виплат заробітної плати за квітень, оскільки їх керівництво не виходить на зв'язок. Тому у вирішенні цього питання ми вже співпрацюємо з військовими адміністраціями. Адже всі наші медики, які працюють у надскладних умовах, мають бути забезпечені гідною заробітною платою”, – сказав Ляшко.

14 травня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на відновлення зруйнованих російською армією лікарень потрібно 32 млрд грн.

У МОЗ пояснили, як діють карантинні норми на час воєнного стану.

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