Росіяни тимчасово окупували 235 медичних закладів, - Ляшко
На тимчасово окупованих територіях розташовані 235 медичних закладів. В окупації перебувають понад 200 бригад екстреної медичної допомоги, більшість з яких – у Херсонській області
Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду повідомив, що кожного дня окупанти все більше тиснуть на керівництво лікарень. У Міністерстві надали рекомендації щодо роботи в умовах окупації та розробляються додаткові вказівки спільно з СБУ.
Найбільшою проблемою є забезпечення окупованих регіонів ліками та медичними виробами. Ляшко сказав, що окупанти блокують доставку ліків і використовують складнощі, як один із способів примусу до взаємодії з ними.
За словами очільника МОЗ, наразі продовжують виплати для медичних закладів на тимчасово окупованих територіях, де є зв’язок із керівництвом. Віктор Ляшко повідомив, що за період з лютого по травень медзаклади у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях отримали понад 5,2 мільярда гривень. Ще 50 мільйонів гривень перерахували медзакладам, які фінансуються за субвенцією.
“Левова частка медзакладів на окупованих територіях, з якими ми маємо зв'язок, вже забезпечила виплату заробітної плати медикам. Лише про 18 закладів у нас відсутні дані щодо виплат заробітної плати за квітень, оскільки їх керівництво не виходить на зв'язок. Тому у вирішенні цього питання ми вже співпрацюємо з військовими адміністраціями. Адже всі наші медики, які працюють у надскладних умовах, мають бути забезпечені гідною заробітною платою”, – сказав Ляшко.
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