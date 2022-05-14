Ляшко оцінив вартість відновлення зруйнованих росіянами лікарень

Про це він сказа у ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ворог пошкодив 616 медзакладів, з них 101 медзаклад зруйнований повністю. Плюс 375 аптечних закладів зруйновані і не працюють. За попередніми розрахунками, на відновлення цих лікарень потрібно 32 млрд грн", - сказав Ляшко.

Він повідомив, що щодо відновлення медзакладів Київської області вже завершено "експертний і політичний рівень обговорень". Наразі ведуться обговорення щодо Сумської та Чернігівської областей.

"Ми визначаємо, які лікарні в певному окрузі повинні бути, які відділення вони повинні мати, яка матеріально-технічна база у них повинна бути, і відразу за цим напрямком будемо дооснащувати і відновлювати", - зазначив міністр.