Ляшко оцінив вартість відновлення зруйнованих росіянами лікарень
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на відновлення зруйнованих російською армією лікарень потрібно 32 млрд грн
Про це він сказа у ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Ворог пошкодив 616 медзакладів, з них 101 медзаклад зруйнований повністю. Плюс 375 аптечних закладів зруйновані і не працюють. За попередніми розрахунками, на відновлення цих лікарень потрібно 32 млрд грн", - сказав Ляшко.
Він повідомив, що щодо відновлення медзакладів Київської області вже завершено "експертний і політичний рівень обговорень". Наразі ведуться обговорення щодо Сумської та Чернігівської областей.
"Ми визначаємо, які лікарні в певному окрузі повинні бути, які відділення вони повинні мати, яка матеріально-технічна база у них повинна бути, і відразу за цим напрямком будемо дооснащувати і відновлювати", - зазначив міністр.
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