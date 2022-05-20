У МОЗ пояснили, як діють карантинні норми на час воєнного стану

Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я написала у Facebook.

Після початку повномасштабного вторгнення:

скасовані рівні епіднебезпеки в областях;

масковий режим має рекомендаційний характер;

скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, закладів культури, спортзалів;

призупинено відсторонення працівників через відсутність щеплення від коронавірусу;

для поїздки між регіонами не потрібні COVID-документи.

"Як і до 24 лютого, так і зараз закликаємо не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спершу лікуючи хворих на COVID-19, а зараз – рятуючи поранених внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ закликали уникати великих скупчень людей та носити маску.