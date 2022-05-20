У МОЗ пояснили, як діють карантинні норми на час воєнного стану
Після початку повномасштабного вторгнення перестали діяти карантинні норми для боротьби з COVID-19
Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я написала у Facebook.
Після початку повномасштабного вторгнення:
- скасовані рівні епіднебезпеки в областях;
- масковий режим має рекомендаційний характер;
- скасовано необхідність мати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, закладів культури, спортзалів;
- призупинено відсторонення працівників через відсутність щеплення від коронавірусу;
- для поїздки між регіонами не потрібні COVID-документи.
"Як і до 24 лютого, так і зараз закликаємо не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спершу лікуючи хворих на COVID-19, а зараз – рятуючи поранених внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ закликали уникати великих скупчень людей та носити маску.
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