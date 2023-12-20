"У лікарнях - дивно, а в спортзалах можна, якщо власники не проти": Фітьо із Сухопутних військ про вручення повісток
Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що представники ТЦК можуть видавати повістки військовозобов'язаним у спортзалах за згоди власників, адже це громадське місце
Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки, це було б дивно. А спортзал - це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливе там, де не заборонено", - сказав Фітьо.
За його словами, у цьому випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування.
Тож, якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію.
- Нагадаємо, ввечері 5 грудня співробітники ТЦК та СП провели рейди у спорткомплексах Ужгорода. Повістки видавали як тренерам, так і відвідувачам.
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