"У лікарнях - дивно, а в спортзалах можна, якщо власники не проти": Фітьо із Сухопутних військ про вручення повісток

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки, це було б дивно. А спортзал - це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливе там, де не заборонено", - сказав Фітьо.

За його словами, у цьому випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування.

Тож, якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію.