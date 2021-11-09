У лікарнях зайняті понад 70% COVID-ліжок, - Ляшко

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада.



"Наразі маємо найбільшу кількість виділених ліжок під COVID-19 - 76 401 ліжко. З них зайняті 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках перебуває 3 645 пацієнтів", - сказав Ляшко.



Він нагадав, що за минулу добу зафіксували найбільшу кількість летальних випадків серед хворих на коронавірус - 833.



Нагадаємо, за минулу добу, 8 листопада, в Україні️ зафіксували 18 988 випадків захворювання на COVID-19.

"Ми можемо констатувати, що поточна смертність в Україні у півтора - два рази менша за пікові значення 2021 року в окремих європейських країнах. Варто також розуміти, що смертність є відкладеним показником і може зростати впродовж 2-3 тижнів після стабілізації захворюваності", - додав міністр.