У лікарнях зайняті понад 70% COVID-ліжок, - Ляшко
Із понад 76 тис. лікарняних ліжок, виділених для хворих на COVID-19, зайняті майже 52 тис. У реанімаціях з коронавірусом перебувають 3,6 тис. пацієнтів
Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада.
"Наразі маємо найбільшу кількість виділених ліжок під COVID-19 - 76 401 ліжко. З них зайняті 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках перебуває 3 645 пацієнтів", - сказав Ляшко.
Він нагадав, що за минулу добу зафіксували найбільшу кількість летальних випадків серед хворих на коронавірус - 833.
- Нагадаємо, за минулу добу, 8 листопада, в Україні️ зафіксували 18 988 випадків захворювання на COVID-19.
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