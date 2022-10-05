У Лимані, Святогірську і Яровій на Донеччині відновили виплату пенсій

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в Лимані, Святогірську і Яровій Донецької області додалася ще одна ознака повернення нормального життя – ми відновили там виплату пенсій. Видаємо й продуктові набори, гуманітарну допомогу. Повернення українського прапора означає, що й для Донбасу, і для всіх інших територій, які були тимчасово окуповані Росією, знову стає можливим спокійне й соціально забезпечене життя", - повідомив у вечірньому зверненні Зеленський.

За добу, 5 жовтня, у Херсонській області українські захисники деокупували населені пункти: Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.

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