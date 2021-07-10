У липні 400 тис. військових пенсіонерів отримають доплату 2000 грн

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Зазначається, що через недосконалі зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами.

"Це рішення покликане зменшити наявні диспропорції. Зокрема передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 грн для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 грн. Також будуть підвищені й виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже у 700 грн", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський запевнив, що у держави є ресурс для виправлення несправедливостей та збільшення соціальних стандартів.