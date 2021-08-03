У липні СБУ заблокувала понад 60 кібератак на українські органи влади
Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у липні 2021 року припинили та нейтралізували 65 кібератак на інформаційні системи органів державної влади
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Це вдалося зробити завдяки аналізу понад 31 000 критичних подій інформаційної безпеки.
Як зазначається, здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз були:
- зʼєднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
- спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- атаки на вебдодатки (Web App Attack);
- шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.
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