У литовських школах запровадили 5 уроків української мови на тиждень

Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет у телеграмі.

Він обговорив з міністеркою освіти, науки та спорту Литви Юргітою Шюгждінієне організацію навчання українських дітей-біженців.

Вони домовилися про подальшу співпрацю та створення робочої групи для координації освітніх питань, а також обговорили організацію національного мультипредметного тесту.

За словами Юргіти Шюгждінієне, міністерство освіти, науки та спорту Литви й надалі сприятиме створенню умов для навчання школярів із України.

"Пані міністр також повідомила, що у литовських школах запроваджено викладання 5 уроків української мови на тиждень", - наголосив Сергій Шкарлет.

11 червня в литовському Вільнюсі відкрився перший у ЄС Український центр для біженців.

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