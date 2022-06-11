У Вільнюсі відкрився перший у ЄС Український центр для біженців

Про це повідомляє Суспільне мовлення Литви та Офіс президента України.

Центр запрацював у приміщенні університету Вітовта Великого, що на вулиці імені Тараса Шевченка. Осередок створили за ініціативою перших леді двох країн – Олени Зеленської та Діани Наусєдєнє.

"Спільно з нашими партнерами ми пообіцяли активно співпрацювати та робити все можливе для того, щоб жителі України відчували себе безпечно у Литві, отримували медичну та соціальну допомогу, освітні послуги, а головне – щоб українці могли плекати свою культуру та зберігали життєві сили нації",- сказала Діана Наус.

Головою Українського центру став підписант Акта про незалежність Литви, колишній посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа.

Відповідаючи на запитання, чому він вирішив братися за такі відповідальні та важкі обов’язки, він сказав: "Три українські журналісти та дванадцятирічний хлопчик жили в моєму будинку. Одна з жінок тяжко хвора. Коли бачиш, як вони щодня ловлять кожне повідомлення про те, що відбувається на батьківщині, коли вони чують, що одного з їхніх колег-журналістів убили в їхньому домі то здається, що і емоційно, і фізично вони беруть участь у цьому. Коли мені запропонували долучитися до створення цього центру, я навіть нічого не просив, просто зрозумів, що мені дали можливість зробити те, що я повинен".

Олена Зеленська приєдналася до заходу за допомогою відеозв'язку з Києва.

"Коли ми задумували цей центр з колегою, дозволю собі сказати, з моєю подругою та великим другом України Діаною Наусєдєнє, ми хотіли, щоб в українців, які через війну були змушені приїхати до Литви, з’явилося по-справжньому рідне місце. Щоб центр справді був осередком, куди можна звернутися з будь-якого питання – по допомогу чи спілкування. Щоб тут можна було навчатися, проводити дозвілля. Долучитися до культурного заходу або освітнього курсу", – сказала вона.

Станом на 26 квітня загальна кількість українських біженців, зареєстрованих у Литві, зросла до 48 800, серед них майже 19 900 неповнолітні.

5 червня ми повідомляли, що українці активно вертаються з Литви додому. Автобуси до Львова заповнені на місяць уперед.

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