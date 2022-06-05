Українці активно вертаються з Литви додому: автобуси до Львова заповнені на місяць уперед
Українці, які виїхали до Литви через війну з Рсоією, активно вертаються на Батьківщину, через що планується збільшити тижневу кільість рейсів до Львова
Про це повідомляє Delfi з посиланням на дані організації "Сильні разом", яка уже місяць організовує рейси в Україну разом з приватною компанією Kautra.
Як зазначається, такі рейси з Литви до Львова організовані тричі на тиждень, при чому останнім часом кількість охочих повернутися значно зросла - місця зайняті на місяць уперед.
Як зазначають в організації "Сильні разом", таким чином 600 людей уже переїхали до України.
"Потік, що реєструють, дуже великий, автобуси заповнені на місяць вперед. Плануємо робити більше рейсів на тиждень", - розповідає представник Kautra Юстінас Вадлуга.
За даними литовського департаменту міграції, до цієї країни від початку війни прибуло 55 тис. біженців з України, з яких близько 900 повернулися додому.
Нагадаємо, Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю "байрактара" для України.
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