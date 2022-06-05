Про це повідомляє Delfi з посиланням на дані організації "Сильні разом", яка уже місяць організовує рейси в Україну разом з приватною компанією Kautra.

Як зазначається, такі рейси з Литви до Львова організовані тричі на тиждень, при чому останнім часом кількість охочих повернутися значно зросла - місця зайняті на місяць уперед.

Як зазначають в організації "Сильні разом", таким чином 600 людей уже переїхали до України.

"Потік, що реєструють, дуже великий, автобуси заповнені на місяць вперед. Плануємо робити більше рейсів на тиждень", - розповідає представник Kautra Юстінас Вадлуга.

За даними литовського департаменту міграції, до цієї країни від початку війни прибуло 55 тис. біженців з України, з яких близько 900 повернулися додому.

Нагадаємо, Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю "байрактара" для України.