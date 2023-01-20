У Литві шахраї під виглядом департаменту міграції збирають дані українців, які тікали від війни
Департамент міграції Литви попередив, що шахраї прагнуть зібрати дані про українських біженців. Зловмисники розсилають опитування, пов'язане з "проходженням військової служби"
Про це мовиться на сайті відомства.
У Департаменті отримали інформацію, що онлайн-шахраї, використовуючи фейкову електронну адресу, поширюють дезінформацію. Так, вони прагнуть незаконно зібрати дані про вимушених переселенців з України.
"В електронному листі, надісланому різним адресатам, зазначено, що у співпраці між урядами Литви та України Департамент міграції проводить пошук українських біженців в Литві, і цей захід нібито пов’язаний з проходженням військової служби.
У листі також міститься фіктивна анкета, яку просять заповнити, вказавши особисті дані громадян України. Анкету необхідно надіслати до консульського відділу Посольства України в Литві.
Звертаємо увагу, що поширена інформація є фейковою", - наголосили в установі.
- Нагадаємо, в ООН повідомили, що кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення до 3 січня, сягнула 7 915 287 осіб.
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