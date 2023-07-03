Про це повідомили у збройних силах Литви.

У навчаннях беруть участь підрозділи сил спецоперацій Литви, Польщі та Німеччини. Під час тренувань, які відбуватимуться у Клайпеді, Вільнюсі, Казлу-Руді й інших районах Литви, їх учасники навчатимуться реагувати на можливі загрози в різних ситуаціях.

Навчання відбуватимуться на військових об'єктах, а також у цивільній місцевості. Солдати тренуватимуться на суші, в територіальних водоймах, також очікуються польоти винищувачів і вертольотів.

Міжнародні навчання Сил спеціальних операцій Strong & United 2023 є частиною циклу спільних навчань із союзниками в Литві, до якого входять усі збройні сили Литви.