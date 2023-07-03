У Литві стартували міжнародні навчання Сил спецоперацій
Від 3 до 13 липня в Литві проходять міжнародні навчання Сил спеціальних операцій НАТО Strong & United 2023 (Сильні та єдині)
Про це повідомили у збройних силах Литви.
У навчаннях беруть участь підрозділи сил спецоперацій Литви, Польщі та Німеччини. Під час тренувань, які відбуватимуться у Клайпеді, Вільнюсі, Казлу-Руді й інших районах Литви, їх учасники навчатимуться реагувати на можливі загрози в різних ситуаціях.
Навчання відбуватимуться на військових об'єктах, а також у цивільній місцевості. Солдати тренуватимуться на суші, в територіальних водоймах, також очікуються польоти винищувачів і вертольотів.
Міжнародні навчання Сил спеціальних операцій Strong & United 2023 є частиною циклу спільних навчань із союзниками в Литві, до якого входять усі збройні сили Литви.
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