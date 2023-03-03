У Лос-Анджелесі помер лауреат 11 нагород "Греммі" саксофоніст Вейн Шортер

Про це повідомив The New York Times із посиланням на його представницю Еліс Кінгслі.

Шортер помер в оточенні своєї родини в Лос-Анджелесі.

"Композитор-провидець, саксофоніст, образотворчий художник, відданий буддист, відданий чоловік, батько та дідусь Вейн Шортер вирушив у нову подорож як частину свого надзвичайного життя – покинув землю, якою ми її знаємо, у пошуках безлічі нових викликів і творчих можливостей", – ідеться в заяві Кінгслі.

Вейн Шортер народився у Ньюарку, відвідував мистецьку середню школу, яку закінчив у 1952 році. Після закінчення Нью-Йоркського університету за спеціальністю "музична освіта" 1956 року Шортер провів два роки в армії США, в цей час зіграв з Горацієм Сільвером.

1959 року Шортер приєднався до Jazz Messengers, а через 4 роки став музичним директором цієї групи, з якою гастролював у США, Японії та Європі. Шортер отримав міжнародне визнання та славу "одного з найобдарованіших молодих саксофоністів".

У 1964-68 роках Шортер грав у квінтеті Майзла Девіса.

До 1968 року він грав виключно на теноровому саксофоні. З 1969 року – також на саксофоні-сопрано, а з початку 1970-х переважно на сопрано.

Одночасно з роботою у квінтеті Девіса, Шортер записав кілька альбомів для Blue Note Records, переважно власні композиції, з різними музикантами.

1970 року Шортер створив ф'южн-групу Weather Report з клавішником Джо Завінулом та басистом Мирославом Вітовшем, яка розпалася 1985-го. Покинувши Weather Report, Шортер продовжував записувати й керувати групами в стилях джаз-ф'южн, включаючи гастролі в 1988 році зі знаменитим Карлосом Сантаною.

1995 року Шортер випустив альбом High Life, який отримав премію "Греммі" як найкращий альбом сучасного джазу в 1997 році.

Шортер продовжував концертну діяльність до кінця 2010-х, і лише після майже 70-річної виконавської кар'єри за станом здоров'я змушений був припинити виступи.

Загалом Шортер записав понад 20 сольних альбомів, завоював світову славу та повсюдне визнання професіоналів і колег. У 1997 році Вейн отримав від Національного фонду мистецтв США престижну нагороду Master Jazz.