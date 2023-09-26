У Лубенському районі Полтавщини пролунав вибух на магістральному газопроводі
У Лубенському районі Полтавщини у вівторок, 26 вересня, пролунав вибух: на магістральному газопроводі відбулася розгерметизація
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"У Лубенському районі пролунав вибух. За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі", - написав він.
Лунін додав, що станом на 13:51 на місці інциденту вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загоряння трави.
Фото: t.me/DMYTROLUNIN/10197
Згодом у МВС уточнили, що вибух стався о 13:00, внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску (діаметром 1 тис. 20 мм, тиск 40 атм). Обслуговуючий персонал перекрив засувки на ділянці, тож наразі тиск в газопроводі поступово знижується.
"Загрози населеним пунктам немає. Горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання уточнюється", - поінформували в МВС.
- 21 вересня вибух на газопроводі стався у Румунії. Ківш екскаватора випадково зачепив трубу газопроводу, унаслідок чого постраждали працівники будівництва: чотири людини загинули, ще п'ятеро зазнали поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе