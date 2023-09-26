У Лубенському районі Полтавщини пролунав вибух на магістральному газопроводі

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У Лубенському районі пролунав вибух. За попередньою інформацією відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі", - написав він.

Лунін додав, що станом на 13:51 на місці інциденту вигорають залишки газу. Рятувальники ліквідовують загоряння трави.

Фото: t.me/DMYTROLUNIN/10197

Згодом у МВС уточнили, що вибух стався о 13:00, внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску (діаметром 1 тис. 20 мм, тиск 40 атм). Обслуговуючий персонал перекрив засувки на ділянці, тож наразі тиск в газопроводі поступово знижується.

"Загрози населеним пунктам немає. Горіння газу не спостерігається. Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання уточнюється", - поінформували в МВС.