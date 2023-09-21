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У Румунії вибухнув газопровід: 4 людини загинули, 5 поранено

21 вересня, 2023 четвер
11:41
Світ вибух газопроводу, Румунія

Поблизу румунського міста Келіменешті у повіті Вранча під час автодорожніх робіт вибухнув газопровід, унаслідок чого чотири людини загинули, ще п'ятеро зазнали поранень

Про це інформує є NewsMaker

Зазначається, що вибух пролунав близько 01:30 у ніч на 21 вересня під час нічних будівельних робіт: біля газопроводу відбувалося будівництво автостради. 

За попередніми даними, ківш екскаватора випадково зачепив трубу газопроводу, унаслідок чого постраждали працівники будівництва. 

"О 01:30 пожежників викликали на місце вибуху, після якого виникла пожежа, на місці будівництва траси Молдови біля населеного пункту Келіменешті. Унаслідок інциденту п'ятеро людей дістали поранення, також ми знайшли чотири обгорілі трупи", - повідомили в повітовому інспектораті надзвичайних ситуацій.

вибуху газопроводу, Румунія

Фото: Reuters

Постраждалих доправили до місцевих лікарень. Пожежникам знадобилося близько трьох годин для ліквідації загоряння. 
  • 20 вересня у Чорному морі на відстані близько 40 км від берега Румунії стався вибух на вантажному судні Seama, ймовірно, через зіткнення з міною. Екіпаж вдалося врятувати. 
газ
Румунія
газопровід
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