У Львові чути вибухи, є проблеми зі світлом, - Садовий

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у телеграмі.

"У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією", - написав він.

Інформацію також підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький у телеграмі.

"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - написав він.

"Львів та Львівщина: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває", - додав він.

За його словами, відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

У шести областях України 11 жовтня було чути вибухи, людей просять залишатися в укриттях.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb