У Львові чути вибухи, є проблеми зі світлом, - Садовий
У Львові було чути вибухи, почалися проблеми електроенергією, людей просять залишатися в укриттях
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у телеграмі.
"У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією", - написав він.
Інформацію також підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький у телеграмі.
"Попередньо: удар по об‘єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не поширюйте фото, відео та чуток", - написав він.
"Львів та Львівщина: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває", - додав він.
За його словами, відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.
- У шести областях України 11 жовтня було чути вибухи, людей просять залишатися в укриттях.
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