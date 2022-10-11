На Хмельниччині, Одещині та Київщині чути вибухи, працює ППО
В Хмельницькій, Одеські та Київській областях було чути вибухи, людей просять залишатися в укриттях
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у телеграмі.
"В Хмельницькій області чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Гамалій додав, що було збито також ворожий дрон.
"Мінус один ворожий "Shahed-136" країни-терориста", - написав він.
Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив у телеграмі, що ворог намагається завдати ударів по Одеській області. Також він сказав, що окупанти намагаються атакувати сусідню область.
Марченко розповів, що на Одещині вночі було збито три іранські дрони-камікадзе.
Окрім того, вибухи чути і на Київщині.
"Київщина! В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях. Віримо в ЗСУ та зберігаємо спокій", - повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у своєму телеграмі.
Пізніше Кулеба повідомив, що було збито ще одну ракету.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".
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