На Хмельниччині, Одещині та Київщині чути вибухи, працює ППО

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у телеграмі.

"В Хмельницькій області чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Гамалій додав, що було збито також ворожий дрон.

"Мінус один ворожий "Shahed-136" країни-терориста", - написав він.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив у телеграмі, що ворог намагається завдати ударів по Одеській області. Також він сказав, що окупанти намагаються атакувати сусідню область.

Марченко розповів, що на Одещині вночі було збито три іранські дрони-камікадзе.

Окрім того, вибухи чути і на Київщині.

"Київщина! В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях. Віримо в ЗСУ та зберігаємо спокій", - повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у своєму телеграмі.

Пізніше Кулеба повідомив, що було збито ще одну ракету.

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