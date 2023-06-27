Про нещасний випадок, який трапився з волонтеркою пише вінницький сайт "20 хвилин".

За інформацією журналістів, інцидент стався у селі Рибаче неподалік Вінниці. Таїсія Гайда була там на відпочинку, готували на вогні, але внаслідок займання каністри отримала опіки близько 70% тіла.

Зараз активістка проходить лікування в одному з опікових центрів Львова, куди її доставили з обласної лікарні імені Пирогова, де їй надали першу медичну допомогу. Її стан оцінюється, як важкий.

Громадський рух "Чесно" повідомляє, що для лікування волонтерки, якій необхідні численні операції, потрібні донори будь-якої групи крові у Львові. Допомогти можна, звернувшись у Центр переливання крові Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова (вул. Івана Миколайчука, 9).

За даними вінницького бізнес порталу Vinbazar Таїсія Гайда була однією зі спікерок Вінницького Євромайдану. Жінка часто виступала зі сцени на площі Театральній. Після анексії Криму у 2014 році, опікувалася родинами кримських татар, які приїздили у Вінницю, як волонтерка.

У 2016 році стала однією з ініціатор протестів проти тодішнього начальника головного управління Нацполіції Вінниччини Антона Шевцова, якого звинуватила у сепаратизмі та участі в параді до 9 травня у окупованому Криму. У 2023 році українські спецслужби виявили зв'язки колишнього поліціянта з ФСБ.