У Львові вшанували памʼять дітей, вбитих російськими окупантами

Про це повідомив на своїй сторінці мер Львова Андрій Садовий.



У центрі міста вишикували 109 пустих дитячих візочків, що відповідає кількості безжально вбитих з початку війни українських дітей.



"Порожні дитячі візочки на Площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною", - пише Садовий.



Крім того у своєму пості мер Львова спонукає поширювати інформацію про злочини росіян на території нашої країни.

Він також закликав уряди інших держав закрити небо над Україною.

Освітній центр Ради запустив творчий онлайн-флешмоб для дітей, мета - закликати світ закрити небо над Україною.