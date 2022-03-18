У Львові вшанували памʼять дітей, вбитих російськими окупантами
У центрі Львова влаштували акцію памʼяті дітей, що загинули внаслідок злочинних дій російських окупантів
Про це повідомив на своїй сторінці мер Львова Андрій Садовий.
У центрі міста вишикували 109 пустих дитячих візочків, що відповідає кількості безжально вбитих з початку війни українських дітей.
"Порожні дитячі візочки на Площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною", - пише Садовий.
Крім того у своєму пості мер Львова спонукає поширювати інформацію про злочини росіян на території нашої країни.
Він також закликав уряди інших держав закрити небо над Україною.
- Освітній центр Ради запустив творчий онлайн-флешмоб для дітей, мета - закликати світ закрити небо над Україною.
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