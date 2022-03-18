Малюнки, література, відео: освітній центр Ради запустив творчий онлайн-флешмоб для дітей, мета - закликати світ закрити небо над Україною
Освітній центр парламенту запустив Всеукраїнський онлайн-флешмоб "Діти України за мир"
Про це повідомила пресслужба освітнього центру Верховної Ради.
""Закрийте небо над Україною - збережіть життя!" - головний меседж, який сьогодні Україна транслює на весь світ! Закрите небо - гарантія нашої безпеки. А найголовніше - безпека дітей України", - йдеться у повідомленні.
У межах флешмобу дітям до 18 років пропонують за допомогою творчості закликати світ закрити небо над Україною.
Правила участі у флешмобі:
- Аби стати учасником, потрібно на власній сторінці у соціальній мережі Facebook або Instagram опублікувати творчу роботу на тему “Діти України за мир”. Це може бути малюнок, вірш, прозовий твір, відеозвернення або будь-який інший формат, що розкриває тему та демонструє прагнення дитини;
- Публікація повинна бути відкритою до перегляду;
- Робота повинна бути виконана особисто автором, за потреби завантажити її можуть вчителі/батьки/опікуни з власної сторінки;
- Обсяг тексту - до 1500 символів, обсяг відео - до 1 хвилини, мова публікації – українська/англійська;
- Обов’язковою умовою участі у флешмобі є заповнення гугл-форми: https://bit.ly/366MVkC ;
- В публікації необхідно вказати прізвище, ім’я, вік учасника, населений пункт та назву навчального закладу, а також позначити сторінки Освітній Центр Верховної Ради України, UNICEF, United Nations, NATO, European Parliament, OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe, Parliamentary Assembly of the Council of Europe;
- До публікації необхідно додати "We call on NATO to close the sky over Ukraine" та хештеги: #closetheskyoverukraine #дітиукраїнизамир.
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