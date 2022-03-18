Малюнки, література, відео: освітній центр Ради запустив творчий онлайн-флешмоб для дітей, мета - закликати світ закрити небо над Україною

Про це повідомила пресслужба освітнього центру Верховної Ради.



""Закрийте небо над Україною - збережіть життя!" - головний меседж, який сьогодні Україна транслює на весь світ! Закрите небо - гарантія нашої безпеки. А найголовніше - безпека дітей України", - йдеться у повідомленні.



У межах флешмобу дітям до 18 років пропонують за допомогою творчості закликати світ закрити небо над Україною.



Правила участі у флешмобі:

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Роботи учасників будуть опубліковані на офіційних каналах комунікації Верховної Ради та Освітнього центру.