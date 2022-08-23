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У Любліні в День Незалежності України на міській ратуші піднімуть польський та український стяги

23 серпня, 2022 вiвторок
18:08
Світ Польща

У Любліні у рамках святкування 31-ї річниці проголошення Незалежності України планують підняти українські та польські прапори

Про це інформує Polskie Radio.

"Акт проголошення незалежності України понад 30 років тому, став фундаментом для розбудови незалежної держави, але також відкритої до добросусідських відносин з Польщею. Протягом останніх кількох десятиліть ми зміцнюємо зв’язки партнерської співпраці на багатьох інституційних рівнях, а також плекаємо дружні стосунки", – заявив мер Любліна Кшиштоф Жук.

Він також зазначив, що на тлі чергової хвилі російської агресії Люблін солідарний з українцями, які борються за свободу та демократію.

"У ці важкі дні ми надаємо гуманітарну допомогу нашим містам-партнерам і тисячам біженців, які знайшли безпечний притулок у Любліні", – сказав Жук.

У рамках святкування Дня Незалежності України в Люблін планують провести покладання вінків до пам’ятника воїнам УНР на православному кладовищі на вулиці Липовій, а на Люблінській ратуші піднімуть прапори Польщі та України.

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