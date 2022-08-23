Про це інформує Polskie Radio.

"Акт проголошення незалежності України понад 30 років тому, став фундаментом для розбудови незалежної держави, але також відкритої до добросусідських відносин з Польщею. Протягом останніх кількох десятиліть ми зміцнюємо зв’язки партнерської співпраці на багатьох інституційних рівнях, а також плекаємо дружні стосунки", – заявив мер Любліна Кшиштоф Жук.

Він також зазначив, що на тлі чергової хвилі російської агресії Люблін солідарний з українцями, які борються за свободу та демократію.

"У ці важкі дні ми надаємо гуманітарну допомогу нашим містам-партнерам і тисячам біженців, які знайшли безпечний притулок у Любліні", – сказав Жук.

У рамках святкування Дня Незалежності України в Люблін планують провести покладання вінків до пам’ятника воїнам УНР на православному кладовищі на вулиці Липовій, а на Люблінській ратуші піднімуть прапори Польщі та України.