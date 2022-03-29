У Люксембурзі заморозили російських активів на суму €2,5 млрд
У Люксембурзі заморозили російські активи загальною сумою €2,5 млрд у рамках санкцій проти РФ внаслідок її вторгнення в Україну
Про це повідомляє Міністерство фінансів Люксембургу у своєму твіттері.
За попередньою інформацією, Міністерка фінансів Юріко Бакес проінформувала парламент країни про статус процесу імплементації санкцій ЄС проти РФ в Люксембурзі.
Стало відомо, що станом на 29 березня оператори в Люксембурзі заморозили активи Росії на суму €2,5 млрд.
- Нагадаємо, що 24 березня Швейцарія заморозила російські активи на суму $6 млрд
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