У Люксембурзі заморозили російських активів на суму €2,5 млрд

Про це повідомляє Міністерство фінансів Люксембургу у своєму твіттері.



За попередньою інформацією, Міністерка фінансів Юріко Бакес проінформувала парламент країни про статус процесу імплементації санкцій ЄС проти РФ в Люксембурзі.



Стало відомо, що станом на 29 березня оператори в Люксембурзі заморозили активи Росії на суму €2,5 млрд.

Нагадаємо, що 24 березня Швейцарія заморозила російські активи на суму $6 млрд