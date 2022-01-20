У лютому очільник МЗС Австрії Шалленберг планує приїхати до України, зокрема в зону ООС
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що в лютому спільно з очільниками МЗС Чехії та Словаччини відвідає Київ і зону проведення ООС
Про це пише Urdupoint.
"На початку лютого я разом з моїми чеськими та словацькими колегами в рамках Аустерлицького формату (вільна співпраця трьох країн - ред.) поїду до Києва й на Донбас, до лінії зіткнення", - розповів він на засіданні Нацради Австрії.
За словами Александера Шалленберга, візит є сигналом Центральної Європи про підтримку суверенітету та цілісності України.
- Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що приїде до України.
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