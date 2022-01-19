Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей", а також найближчим часом відвідає Україну
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запросив лідерів України та РФ до Туреччини для обговорення проблем і розбіжностей, а також найближчими тижнями відвідає Київ, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським
Про це повідомив представник президента Ібрагім Калин, передає РИА-Новости.
За його словами, президент Туреччини запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського у свою країну, щоб "розібратися у проблемах" між Росією і Україною.
"Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як з президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах та розбіжностях", - сказав Калин.
Також Реджеп Тайїп Ердоган в найближчі тижні здійснить візит в Україну для переговорів стратегічного рівня з президентом Володимиром Зеленським.
"Президент Туреччини відвідає Україну з візитом в найближчі тижні", - заявив він.
Як зазначив представник Ердогана, турецький президент буде паралельно підтримувати контакт і з російською стороною.
"Водночас ми будемо в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь - яких військових дій з серйозними і незворотними наслідками", - наголосив Ібрагім Калин.
- Нагадаємо, у грудні 2021 року Реджеп Тайїп Ердоган заявив про свою готовність стати посередником у врегулюванні російсько-української війни у "будь-якому форматі".
- Президент Туреччини вважає, що нове вторгнення Росії в Україну нереалістичне.
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