Ердоган підтвердив готовність виступити посередником між Україною й РФ "у будь-якому форматі"
8 грудня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нагадав про свою готовність стати посередником у врегулюванні російсько-української війни. Він заявив про готовність до "будь-якого формату"
Про це пише Анадолу.
"За згодою сторін ми можемо зробити внесок у зниження напруженості між РФ та Україною, який може виявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі", - зазначив Ердоган.
За його словами, Туреччина стежить за подіями в Україні та на її кордонах.
"Ми сподіваємося, що напруга не наростатиме і далі", - наголосив він.
- Нагадаємо, 29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність виступити посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.
- МЗС РФ відхилило пропозицію Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у врегулюванні війни між Україною та Росією.
- 3 грудня, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини, де обговорили, зокрема, Україну.
- Ердоган запропонував Володимиру Путіну посередництво в переговорах України й РФ.
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