Ердоган підтвердив готовність виступити посередником між Україною й РФ "у будь-якому форматі"

Про це пише Анадолу.



"За згодою сторін ми можемо зробити внесок у зниження напруженості між РФ та Україною, який може виявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі", - зазначив Ердоган.



За його словами, Туреччина стежить за подіями в Україні та на її кордонах.



"Ми сподіваємося, що напруга не наростатиме і далі", - наголосив він.

Нагадаємо, 29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність виступити посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

МЗС РФ відхилило пропозицію Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у врегулюванні війни між Україною та Росією.

3 грудня, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини, де обговорили, зокрема, Україну.

Ердоган запропонував Володимиру Путіну посередництво в переговорах України й РФ.

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