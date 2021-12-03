Путін поскаржився Ердогану на Україну за використання "Байрактарів" на Донбасі

Про це йдеться на офіційному сайті Кремля.

У пресслужбі зазначають, що Путін звинуватив українську сторону у "деструктивній лінії", направленій на зрив Мінських домовленостей. Цей факт, за його словами, "підтверджує застосування Збройними силами України на Донбасі розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар".

Також Путін наголосив на важливості дотримання Мінських домовленостей 2015 року та домовленостей у "нормандському форматі".



Окрім України, Ердоган та Путін обговорювали конфлікти в Нагірному Карабаху, Сирії та Лівії.



Зазначається, що вони обговорили шляхи розвитку турецько-російських відносин, регіональні питання, зокрема, процеси між Азербайджаном та Вірменією.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року повідомлялося про те, що ЗСУ вперше застосували ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 в Операції об'єднаних сил.

Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк повідомляв, що "Байрактари" постійно задіяні в районі ООС, але не заходять на непідконтрольну Україні територію.

29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність виступити посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією, на що РФ відповіла: "Не може йти мови".

У п'ятницю, 3 грудня, окупанти станом на 17:00 шість разів порушили режим припинення вогню, три з них - із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, та поранили українського військового.

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