Путін поскаржився Ердогану на Україну за використання "Байрактарів" на Донбасі
У п'ятницю, 3 грудня, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де обговорили, зокрема, Україну
Про це йдеться на офіційному сайті Кремля.
У пресслужбі зазначають, що Путін звинуватив українську сторону у "деструктивній лінії", направленій на зрив Мінських домовленостей. Цей факт, за його словами, "підтверджує застосування Збройними силами України на Донбасі розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар".
Також Путін наголосив на важливості дотримання Мінських домовленостей 2015 року та домовленостей у "нормандському форматі".
Окрім України, Ердоган та Путін обговорювали конфлікти в Нагірному Карабаху, Сирії та Лівії.
Зазначається, що вони обговорили шляхи розвитку турецько-російських відносин, регіональні питання, зокрема, процеси між Азербайджаном та Вірменією.
- Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року повідомлялося про те, що ЗСУ вперше застосували ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 в Операції об'єднаних сил.
- Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк повідомляв, що "Байрактари" постійно задіяні в районі ООС, але не заходять на непідконтрольну Україні територію.
- 29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність виступити посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією, на що РФ відповіла: "Не може йти мови".
- У п'ятницю, 3 грудня, окупанти станом на 17:00 шість разів порушили режим припинення вогню, три з них - із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, та поранили українського військового.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.44
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе