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Головна війна з Росією Командувач ООС Павлюк: "Байрактари" працюють на Донбасі, не перетинаючи лінію фронту

Командувач ООС Павлюк: "Байрактари" працюють на Донбасі, не перетинаючи лінію фронту

2 грудня, 2021 четвер
14:49
війна з Росією Байрактар

Безпілотні літальні апарати "Байрактар" постійно задіяні в районі Операції об'єднаних сил, але не заходять на непідконтрольну Україні територію

Про це повідомив командувач ООС Олександр Павлюк, передає Радіо Свобода.

"Байрактари" постійно працюють, але працюють, як це визначено усіма нашими угодами - не заходячи на непідконтрольну територію. Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю супротивника. Вони намагаються протидіяти "Байрактарам", але зараз усі одиниці, які є у нас на озброєнні, успішно виконують завдання", - сказав Павлюк.

За словами командувача ООС, безпілотники дозволили ЗСУ вивчити всі об'єкти, позиції, склади та скупчення техніки ворога.

"Прекрасна машина, яка дає нам можливість повністю спостерігати за діяльністю супротивника", - сказав Павлюк.

Також командувач ООС зауважив, що після появи в української армії "Байрактарів" російські окупанти на Донбасі посилили системи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

  • Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року повідомлялося про те, що ЗСУ вперше застосували ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 в Операції об'єднаних сил.
  • Очільник Міноборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна закупить "Байрактари" для потреб ЗСУ в наступному році.
  • ЗСУ відпрацювали нову тактику застосування "Джавелінів" і "Байрактарів" у бойових умовах.
  • У Криму російські окупанти почали ставити на танки захист від "Байрактарів".

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