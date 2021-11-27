В Криму окупанти ставлять на свої танки захист від "байрактарів"
В окупованому Криму на танках армії Росії моделі Т-72Б1 помічено імпровізовані протикумулятивні екрани, що встановлюються на башті
Відповідне відео оприлюднено у соціальних мережах, повідомляє Мілітарний портал.
"Такий захист призначено від атак боєприпасами з безпілотних літальних апаратів.
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Рішення, яке є частиною ширшої тенденції поліпшення захисту російських танків, цілком могло бути натхнене під час торішнього конфлікту в Нагірному Карабасі", - зазначає видання.
Ці сітчасті конструкції, додані до башт російських танків, є грубими металевими конструкціями, схожими на броню передкрилка, які явно призначені для захисту від атак безпосередньо зверху.
Традиційно, захист танків був зосереджений на бортах і передній частині корпусу.
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"На російських танках вигляд цих екранів часто змінюється, що може говорити про відсутність єдиного рішення. Схоже, що поки в Росії немає жодної стандартизації цієї концепції. Ймовірно, зараз проводиться пошук оптимального варіанту", - наголошують автори матеріалу.
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