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Україна закупить "Байрактари" для потреб ЗСУ у наступному році, - Резніков

12 листопада, 2021 п'ятниця
22:53
війна з Росією Ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2

Міністерство оборони України у наступному році додатково закупить розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар" для потреб Збройних сил України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний здійснили робочу поїздку до зони проведення ООС у п’ятницю, 12 листопада.

Під час поїздки Олексій Резніков розповів, що Міноборони закупить нові "Байрактари", які матимуть українські двигуни. Безпілотники необхідні ЗСУ, щоб стримувати та давати відсіч збройній агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування "Байрактарів". Ми ще додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Байрактари, підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних Сил України", - сказав Резніков. 

Міністр оборони зазначив, що безпілотники будуть застосовувати, оскільки Україна повинна боронити свою незалежність, зокрема відповідно до 51 статті статуту ООН.

Водночас, Валерій Залужний наголосив, що Збройні Сили України завжди готові використовувати "Байрактари" у разі провокацій з боку РФ.

  • Нагадаємо, у жовтні 2021 року Збройні Сили України вперше застосували ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 на Донбасі та знищили гармату окупантів.
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Збройні Сили України
Олексій Резніков
Валерій Залужний
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