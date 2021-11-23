ЗСУ відпрацювали нову тактику застосування "Джавелінів" і "Байрактарів" у бойових умовах

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



"Ми придбали й отримали від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних Сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси "Байрактар" та протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків", - сказав головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.







Зокрема було відпрацьовано комплексне застосування "Джавелінів" і "Байрактарів" в умовах ночі та поганої видимості.







Заняття відбулися на полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий лан". Мета заходу - опрацювати єдині погляди на організацію та проведення заходів підготовки військ у 2022 навчальному році з урахуванням іноземного досвіду та досвіду, здобутого ЗСУ у війні з РФ.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року повідомлялося про те, що ЗСУ вперше застосували ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 в Операції об'єднаних сил.